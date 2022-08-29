Ввезли з-за кордону 30 машин: у Львові викрили псевдоволонтерів на продажі авто для потреб ЗСУ

Двох львів'ян викрили на продажі автомобілів, яких ввозили до України на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, схему організував відомий львівський художник, який долучився до волонтерського руху. Разом зі спільником та за посередництва водіїв, які займалися доставкою гуманітарної допомоги для ЗСУ та Нацгвардії, останні систематично ввозили на територію України автомобілі на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобілі оформлялися на адресу благодійного фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ," – йдется у повідомленні.

Як повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області, "волонтери", які входили до однієї з благодійних організацій Львівщини, ввезли до Україну нібито для потреб ЗСУ та задекларували як гуманітарну допомогу (без сплати мита) понад 30 автомобілів.

фото / СБУ

Однак, замість безкоштовної передачі авто підрозділам ЗСУ, вони підшукували покупців іномарок задля власного збагачення.

"Задокументовано факт продажі підприємцями-волонтерами чотирьох автівок на загальну суму 20,7 тис доларів США, які вже були оплачені та мали передаватись безкоштовно як гумдопомога військовим," – повідомили у прокуратурі.

фото / СБУ

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у підозрюваних докази незаконної діяльності.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним та накладення арешту на їх майно. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину.

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