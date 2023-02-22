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Вулицями Львова дитина каталася на Mercedes-Benz: що сказав батько

Вулицями Львова дитина каталася на Mercedes-Benz: що сказав батько

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Вулицями Львова дитина каталася на Mercedes-Benz: що сказав батько

Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Патрульні зупинили автівку, за кермом якої була неповнолітня дитина.

У Львові на вулиці Зеленій патрульні 21 лютого зупинили автомобіль Mercedes-Benz G500 за порушення правил дорожнього руху, як виявилося, автівкою кермував 15-річний хлопець.  

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Поліцейські викликали на місце події батька 15-річного львів'янина. Проте чоловік запевнив, що не знав про вчинок сина.

Патрульні склали протокол наа 50-річного чоловіка за ч. 3 ст. 184 (вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення) КУпАП.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 38-річного місцевого мешканця, який роками ґвалтував малолітню дівчинку.

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Дата публікації
Перегляди
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