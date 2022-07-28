Вулицями Львова бігав голий чоловік, який полюбляє їздити на Toyota Land Cruiser під кайфом (фото)

Вулицями Львова 26 липня розгулював голий 44-річний місцевий житель Павло К,, якого минулого тижня чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного сп’янніння.

Так, чоловік без спідньої білизни ходив вулицею Сахарова у Львові і кричав, що йому спалили "джіп".

Відповідний відеозапис опублікував місцевий Telegram-канал ZAHIDWTF.

"Наш метадоновий зомбі бігає голим на вул. Сахарова. Каже, що спалили "джіп", – йдеться в дописі.

Видання ZAXID.NET з посиланням на поліцію повідомило, що очевидці викликали на місце правоохоронців та "швидку". Чоловіка доправили до спеціалізованого медичного закладу.

Минулого тижня Павла К. чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser під наркотиками. У лікарні з’ясували, що він вживав метадон, марихуану та бензодіазипіни.

Правоохоронці склали на нього чотири протоколи за повторне керування у стані сп’яніння та постанову за керування авто особою, позбавленою водійських прав.

Після попереднього інциденту чоловік залишив своє авто на місці останньої зупинки та пішов додому. Машину розмалювали написами "Вбивця за кермом", "Нарік", "Метадон". В авто також прокололи три колеса.

Нагадаємо, ввечері 26 липня в одному з парків Львова чоловік погрожував перехожим пістолетом.

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