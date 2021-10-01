Втратила зір: у Львові врятували 37-річну жінку, в якої стався інсульт та крововилив в обидва очні яблука

Втратила зір: у Львові врятували 37-річну жінку, в якої стався інсульт та крововилив в обидва очні яблука

Наразі жінка вже може бачити на 40%.

У Львові в лікарні швидкої медичної допомоги врятували 37-річну жінку з Кам’янки-Бузької, яку в тяжкому стані госпіталізували із підозрою на інсульт.

Про це повідомили у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.

"Обстеження показали – у неї розрив аневризми внутрішньої сонної артерії та вкрай рідкісний синдром Терсона. Це стан, при якому одночасно з інсультом відбувається крововилив у склисте тіло обох очних яблук. Вона повністю втратила зір", - йдеться у повідомленні.

Стан жінки був вкрай тяжким. Медики вирішили оперувати її в кілька етапів. Спочатку вони унеможливили розвиток та розрив аневризми. Для цього спеціалісти Центру нейрохірургії та неврології ендоваскулярно перекрили потік крові до аневризми, заповнивши її вміст платиновими спіралями. Потім медики повернули пацієнтці зір. Для цього фахівці з обласного офтальмологічного травматологічного центру видалили кров у склистому тілі та передню пограничну мембрану, а далі - ліквідували залишки крові під нею.

Наразі жінка вже може бачити на 40%. Вона повернулась додому, через тиждень їй проведуть втручання на іншому оці.

Нагадаємо, через хворі зуби мешканець Львівської області потрапив до реанімації і переніс вже декілька інсультів.

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