Вторгнення Росії до України: у Львові організували Західний центр супротиву

Ветерани АТО та волонтери об'єднуються для підтримки безпеки у Львові та області.
Львівські організації ветеранів АТО та волонтерів організовують "Західний центр спротиву" через загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України.
"У "Будинку Воїна" відбулись збори щодо координації роботи центру спротиву між спілками АТО/ООС, добробатами, вишкільними центрами, волонтерськими організаціями та громадськими формуваннями. На зборах ухвалили рішення утворити робочу групу для запуску роботи такого центру", - повідомив голова Координаційної Ради учасників бойових дій Львівщини при ЛОДА Сергій Лейченков.
Основними функціями центру визначено:
- розвиток та інформування про вишколи;
- інформування про вступ у добробати;
- підтримка безпеки у місті та області;
- створення резервних каналів зв'язку;
- сприяння і допомога ЗСУ і територіальній обороні.
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