Вторгнення Росії до України: у Львові організували Західний центр супротиву

Вторгнення Росії до України: у Львові організували Західний центр супротиву

Ветерани АТО та волонтери об'єднуються для підтримки безпеки у Львові та області.

Львівські організації ветеранів АТО та волонтерів організовують "Західний центр спротиву" через загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України.

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"У "Будинку Воїна" відбулись збори щодо координації роботи центру спротиву між спілками АТО/ООС, добробатами, вишкільними центрами, волонтерськими організаціями та громадськими формуваннями. На зборах ухвалили рішення утворити робочу групу для запуску роботи такого центру", - повідомив голова Координаційної Ради учасників бойових дій Львівщини при ЛОДА Сергій Лейченков.

Основними функціями центру визначено:

розвиток та інформування про вишколи;

інформування про вступ у добробати;

підтримка безпеки у місті та області;

створення резервних каналів зв'язку;

сприяння і допомога ЗСУ і територіальній обороні.

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