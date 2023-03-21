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Втік на захід України і здавав бойовикам воїнів ЗСУ: на Львівщині викрили переселенця-колаборанта

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Втік на захід України і здавав бойовикам воїнів ЗСУ: на Львівщині викрили переселенця-колаборанта

Фото: Прокуратура Львівської області

Колаборант втік на Львівщину, проте і надалі співпрацював з бойовиками.

У Львівській області судитимуть переселенця з Донеччини, який передавав бойовикам фейкової "ДНР" дані про місця дислокації воїнів ЗСУ. 

Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, житель Донецької області у травні 2022 року переїхав на Львівщину. Проте вже будучи в іншому регіоні він підтримував зв'язок з представником бойовиків "ДНР". 

"Він встановив контакт із представником терористичної організації та передавав йому відомості про місцерозташування, способи пересування і маскування підрозділів ЗСУ на території Лиманської територіальної громади (Донецька область).
Наразі йому обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні. 

Проти переселенця на Львівщині відкрили провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі грн військову медсестру, яка відмовилась виконати наказ очільника та не поїхала у службове відрядження до зони бойових дій.

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Дата публікації
Перегляди
1130
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