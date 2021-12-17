Вшив у труси кілограм наркотиків і пішов до Польщі: затриманого на кордоні львів'янина ув'язнили

Вшив у труси кілограм наркотиків і пішов до Польщі: затриманого на кордоні львів'янина ув'язнили

Чоловік регулярно продавав дурман.

28-річного львів'янина, який намагався переправити понад 1 кг наркотиків в трусах через польський кордон, ув'язнили.

Також читайте Ліквідація дурману: у Харкові поліцейські утилізували 400 кілограмів наркотиків

За продаж і контрабанду наркотиків Мостиський райсуд призначив йому 8 років позбавлення волі, повідомляє ZAXID.NET.

Чоловік у себе вдома регулярно торгував амфетаміном, марихуаною, МДМА та іншими нароктичними речовинами. Всі ці психотропи він купував через Telegram-канали, а потім збував. Хто саме постачав йому наркотики - наразі не встановлено.

Обвинуваченого затримали 4 липня 2020 року, коли він намагався перекинути партію амфетаміну та МДМА через кордон до Польщі у пункті пропуску "Шегині". Як виявилося, чоловік заховав у підкладку своїх трусів 1,2 кг наркотиків і намагався пішки перейти через кордон, але під час огляду митники знайшли його схованку з психотропами. Усі заборонені речовини працівники митниці вилучили.

На суді обвинувачений визнав свою провину, суддя врахував каяття чоловіка і його позитивну характеристику з місця проживання. Водночас суд звернув увагу на те, що чоловік займався контрабандою наркотиків в особливо великих розмірах і вирішив ув'язнити його на 8 років, півтора року з яких він уже відсидів в СІЗО.

Харківські поліцейські спалили 400 кілограмів наркотиків | Новини України

Читайте також: