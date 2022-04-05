Вшановуємо пам’ять невинно убитих українців: у Львові відбулася акція «Світло пам’яті»

Акція «Світло пам’яті» відбулася на проспекті Свободи біля пам'ятнику Тарасові Шевченку.

У Львові вшанували пам’ять невинно убитих Росією українців.

На площі містяни запалили сотні лампадок та взяли участь у панахиді разом із представниками усіх релігійних конфесій.

Капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк зазначив, що молитва у ці тяжкі часи є особливим виявом присутності й духовного єднання. За його словами, головною метою цього заходу буде молитовно вшанувати всіх невинно убієнних жертв цієї жорстокої війни Росії проти мирної України.

«Сьогодні важливо в молитвах пам’ятати тих, над ким не був звершений чин християнського похорону, хто був закатований за те, що він українець… Адже зараз так важливо бути з тими, хто страждає, бути поруч з тими родинами, які втратили своїх рідних, близьких, знайомих, з тими, хто сьогодні втратив своїх дітей, бути поруч з тими, хто опинився у справді безвихідній ситуації з однією валізою, у якій вмістилося все життя», – додав він.

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