Всесвітній тиждень грудного вигодовування: львів'янок запрошують провести вихідні з користю

Про це пише UNICEF.Ukraine.

На матерів чекають корисні лекції та цікаві практичні заняття від консультантів ГО “Молочні ріки України”, розваги для дітей та фотозона.

Жінок очікують на зустріч на дитячій точці “Спільно” від ЮНІСЕФ (Львів, Стрийський парк) у цей вікенд.

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine/

Важливо! Сховища знаходяться поруч із місцем проведення події, тому вам буде де безпечно сховатись в разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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