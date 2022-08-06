Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Всесвітній тиждень грудного вигодовування: львів'янок запрошують провести вихідні з користю

Дата публікації
Перегляди
49
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Всесвітній тиждень грудного вигодовування: львів'янок запрошують провести вихідні з користю

Фото: Pexels

Триває завершальний вікенд Всесвітнього тижня грудного вигодовування.

Про це пише UNICEF.Ukraine. 

На матерів чекають корисні лекції та цікаві практичні заняття від консультантів ГО “Молочні ріки України”, розваги для дітей та фотозона. 

Жінок очікують на зустріч на дитячій точці “Спільно” від ЮНІСЕФ (Львів, Стрийський парк)  у цей вікенд.

© facebook.com/UNICEFUkraine/
Фото: facebook.com/UNICEFUkraine/

Важливо! Сховища знаходяться поруч із місцем проведення події, тому вам буде де безпечно сховатись в разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація