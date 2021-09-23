Все починалось, як застуда: у Львові рятують хвору на коронавірус 5-річну дівчинку, в якої легені уражені на 80%

Все починалось, як застуда: у Львові рятують хвору на коронавірус 5-річну дівчинку, в якої легені уражені на 80%

Дівчинку підключили до апарату ШВЛ.

У Львові медики рятують 5-річну дівчинку, в якої діагностували коронавірус. У дитини легені уражені на 80%.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

Відомо, що дитина із Львівської області. Коли дівчинка захворіла, то це було схоже на звичайну застуду. У неї був кашель та нежить. Проте через три дні стан дівчинки різко погіршився і її госпіталізували в "Охматдит".

У 5-річної дитини двобічна полісегментарна пневмонія, викликана коронавірусом, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80% .

"Якщо індекс оксигенації буде знижуватися, негативна динаміка буде зберігатися, підключимо дитину до ЕКМО", - каже завідувачка відділенням реанімації та інтенсивної терапії львівського "Охматдиту" Віра Приймакова.

Медики закликали батьків при перших симптомах коронавірусної інфекції звертатись до сімейного лікаря. Також повідомляється, що у ковід-відділенні львівського "Охматдиту" перебуває 13 дітей.

Нагадаємо, лікарка назвала "найкращу вакцину" від COVID-19 і пояснила, чому.

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