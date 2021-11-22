Все чорне від диму і труп у кімнаті: у Львівській області під час пожежі загинув чоловік (фото)

Все чорне від диму і труп у кімнаті: у Львівській області під час пожежі загинув чоловік (фото)

Власника квартири знайшли вже мертвим.

Сьогодні, 22 листопада, в місті Червонограді, що на Львівщині, внаслідок пожежі загинув 60-річний чоловік. Займання сталося приблизно о 5 годині ранку на вул. Стуса.

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Як повідомили у ДСНС Львівщини, пожежа виникла в квартирі на 6 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

"На момент прибуття вогнеборців до місця виклику мешканці будинку повідомили про те, що в квартирі може знаходитись чоловік. Не гаючи часу, рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на пошуки джерела загорання. Під час проведення розвідки задимленої квартири в одній з кімнат було виявлено чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Медики констатували його смерть. Загиблим виявився 60-річний власник квартири.

О 06:11 вогнеборці локалізували пожежу, та о 06:16 ліквідували. В результаті займання вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м.

До ліквідації вогню залучили 8 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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