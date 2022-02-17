"Врятуйте мого тата": у Львові чоловік зачинився на балконі та хотів стрибнути з 10 поверху (відео)

"Врятуйте мого тата": у Львові чоловік зачинився на балконі та хотів стрибнути з 10 поверху (відео)

Поліція врятувала чоловіка.

У Львові чоловік закрився на балконі та намагався стрибнути з 10 поверху. Його дружина викликала поліцію.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Інцидент стався на проспекті Червоної Калини. Дружина зателефонувала до поліції та повідомила, що її 37-річний чоловік агресивно поводиться. Коли прибули правоохоронці, агресор закрився на балконі. Двоє дітей чоловіка просили врятувати їхнього батька.

Правоохоронці майже годину переконували чоловіка зайти до квартири.

"Поліцейські вмовили чоловіка випити чашку чаю. У той час коли дружина давала чашку чоловікові, патрульні швидко перехопили його руки та силою затягнули до квартири", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка передали медикам. Обставини події встановлюються.

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