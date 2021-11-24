Вривались у будинки, катували та вбивали людей: в Україні затримали небезпечну банду

Вривались у будинки, катували та вбивали людей: в Україні затримали небезпечну банду

Банда діяла на території на Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей.

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам небезпечної банди. Зловмисники вривались у помешкання людей, катували їх та вбивали.

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Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

Слідство встановило, що банда діяла на території на Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Зловмисники причетні до понад десятка злочинів, серед яких 3 крадіжки, 5 розбоїв, 2 вбивства, а також 2 факти спричинення тілесних ушкоджень працівникам поліції.

Так, зловмисники в січні 2020 року в м. Радехові Львівської області увірвались до будинку керівника місцевого державного підприємства. Вони зв’язали та катували потерпілих, змушуючи зізнатись, де сховані гроші та інші цінні речі. Під час пограбування один із підозрюваних вбив дружину власника помешкання.

Також у жовтні 2020 підозрювані увірвались до будинку підприємця в м. Брюховичі Львівської області. Під час катувань вони вбили чоловіка та вкрали майна на 1,5 млн грн.

Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 12 млн грн. 5 підозрюваним уже обрали запобіжний захід, один перебуває у розшуку. Зловмисникам інкримінують п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України.

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