Вперше за 20 років: у Львові медики провели посмертну трансплантацію рогівки ока (фото)

Вперше за 20 років: у Львові медики провели посмертну трансплантацію рогівки ока (фото)

На пацієнта чекає тривала реабілітація, після якої він зможе жити повноцінним життям.

У Львові медики вперше за 20 років провели трансплантацію рогівки ока пацієнту, який через недугу втратив зір.

Про це повідомили в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львів.

Медики зазначили, що це вже шоста посмертна пересадка органу від єдиного донора, який вже подарував нове життя п'ятьом пацієнтам. Нову рогівку ока отримав 69-річний пацієнт із м. Івано-Франківськ.

"Після прооперованої катаракти три місяці тому у нього проявилася бульозна кератопатія - його рогівка почала мутніти і він уже не міг бачити на одне око. Повернути зір могла трансплантація", - повідомили медики.

Операція тривала понад три години. Її провів керівник Львівського міського медичного центру "Мікрохірургія ока", професор Ігор Новицький, йому асистував завідувач обласного офтальмологічного центру Мар’ян Сарахман.

На пацієнта чекає тривала реабілітація, після якої він зможе жити повноцінним життям.

Нагадаємо, у Львові медики вперше в Україні здійснили операцію трансплантації серця 13-річному хлопчикові. Крім того, було проведено операцію пересадки легень 56-річному львів’янину.

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