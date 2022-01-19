Останні чотири місяці хлопчик з мамою жили в лікарні і лише сподівалися дочекатися операції. Сьогодні вже минув тиждень, як дитині провели унікальну в Україні пересадку.

Однорічному малюку вперше в Україні трансплантували печінку від посмертного донора. Унікальну операцію провели в дитячій лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова 12 січня.

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Як розповіли у пресслужбі медзакладу, орган для пересадки вперше транспортували вертольотом із Вінниці.

"Пацієнт - хлопчик Артемчик із маленького села на Прикарпатті вагою всього 9,5 кг. Він народився із непрохідними жовчовивідними шляхами. Діагноз - "атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність". Його дитині поставили на третьому місяці життя. Хворобу в малюка видавали жовта шкіра та склери очей, а ще великий животик. Печінка поступово відмовляла", - кажуть у лікарні.

Єдиним шансом врятувати малюка була трансплантація печінки, але її від посмертного донора таким маленьким діткам в нашій країні ще не робили, а з родини хлопчику за донора не підходив ніхто.

"Відтак останні чотири місяці хлопчик з мамою жили в лікарні і лише сподівалися дочекатися операції. Там 6 січня малюк відсвяткував свій перший День народження. І от 12 січня стало відомо - у Вінниці, в обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім.акад.О.Ющенка, є донор. Це 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але родина чоловіка підписала згоду на вилучення органів", - розповідають у медзакладі.

Печінку, яка поза тілом "живе" максимум 12 годин, з Вінниці доправив вертоліт Нацполіції.

фото / Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

За операцію взялись трансплантологи з львівської дитячої лікарні на Орлика та їхні колеги з київської лікарні "Феофанія", які приїхали на допомогу.

Вперше в Україні однорічному хлопчику пересадили печінку від посмертного донора, фото / Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

"Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація, яка тривала до ранку - це близько 12 годин", - кажуть у лікарні.

Зараз малюк перебуває під цілодобовим наглядом медиків, адже виснажений хворобою організм дитини має ще адаптуватися до життя з новим органом.

Вперше в Україні однорічному хлопчику пересадили печінку від посмертного донора, фото / Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

"Нині, на сьому добу після операції, можемо нарешті сказати: печінка працює, стан дитини стабільний", - підсумували у медзакладі.

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