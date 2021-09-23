Перша в Україні пересадка серця дитині і трансплантація легенів: як почуваються пацієнти після операцій

Перша в Україні пересадка серця дитині і трансплантація легенів: як почуваються пацієнти після операцій

За станом пацієнтів пильно стежать медики.

У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше в Україні провели трансплантацію легенів, а також пересадили серце 13-річній дитині. Також дві нирки і печінку від донора отримали троє пацієнтів. Як сьогодні почуваються пацієнти, яким зробили пересадки, розповіли медики лікарні, де провели операції.

"Дякувати Богу, усі п'ятеро пацієнтів - серце, легені, нирки і печінка - стабільні. Біля них цілодобово команди наших найкращих спеціалістів. Адже важливо не лише пересадити орган, а й зробити так, щоб пацієнт здоровим поїхав додому. І ми над цим посилено працюємо", - повідомив директор Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук на своїй сторінці у Facebook.

Після трансплантації органів за пацієнтами пильно стежать лікарі.

"Доба друга. Продовжуємо мультидисциплінарне спостереження за нашими пацієнтами після пересадки. Тішимось, що усі стабільні та в доброму гуморі", - зазначили у медзакладі.

Трансплантацію серця 13-річному Максиму з Волині провела бригада лікарів з Києва, Львова та Польщі. У хлопця в липні раптово стався інсульт, він декілька тижнів провів в реанімації. Серце підлітка не справлялось, тож йому терміново потрібна була пересадка.

Перші в Україні легені пересадили 56-річному львів’янину Віктору. Чоловік хворів на бульозну емфізему легеней понад 10 років, три з яких він практично не виходить з дому, адже був кисневозалежним. Без пересадки – не прожив би й кількох місяців, кажуть медики.

Трансплантацію печінки провели 37-річній львів’янці Марії, яка мала цироз, нирки пересадили 40-річному Юрію з Донеччини і 45-річному Віталію з Тернопільщини.

Також медики зробили пересадку рогівки ока. Все це від одного донора - 54-річного чоловіка, який помер від геморагічного інсульту. Його стан був смертельним і його дружина та двоє дітей дали згоду на забір органів.

Нагадаємо, усі ці пересадки органів провели в один день і в одній лікарні.

Новини України: у львівській лікарні вперше пересадили серце і легені

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