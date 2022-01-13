Вперше у Львівській області аеромедична евакуація транспортувала донорську печінку для 1-річної дитини

Це буде перша в Україні трансплантація трупного органу такій малій дитині.
Вперше аеромедична евакуація Львівщини здійснила транспортування донорського органу. З Вінниці до Львова поліцейський гвинтокрил привіз печінку, аби врятувати однорічну дівчинку.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, забір органів відбувся у Вінницькій лікарні. Донор - 44-річний чоловік помер від інсульту. Родичі погодилися віддати серце, печінку і дві нирки, аби врятувати життя іншим хворим.
Майже 400 кілометрів з Вінниці до Львова аеромедичний гвинтокрил здолав за півтори години.
Про маленьку львівську реципієнтку наразі відомо не багато. Лише те, що вона у тяжкому стані, а операція буде складною і тривалою. І це буде перша в Україні трансплантація трупного органу такій малій дитині.
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