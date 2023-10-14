Впала з капота автівки: на Львівщині трагічно загинула 19-річна дівчина

На Львівщині сталася трагічна ДТП. 19-річна дівчина каталась на капоті автомобіля "ВАЗ", яким керував її нетверезий знайомий. Під час руху автомобіля дівчина впала на дорогу, отримала травму голови та померла. Водій втік з місця аварії.

Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

До правоохоронців надійшло звернення, що на дорозі люди побачили тіло дівчини. На місці події працювали правоохоронці та встановили особу загиблої – нею виявилась 19-річна місцева мешканка. Травми, виявлені на тілі дівчини, були нехарактерними для автонаїзду, проте, як в подальшому встановили правоохоронці, загинула вона внаслідок ДТП.

Автомобіль правоохоронці розшукали та вилучили на арешмайданчик. Водій затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку. Від травм 61-річна постраждала загинула на місці.

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