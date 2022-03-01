У Львівській області поширюють недостовірну інформацію про зміну комендантської години

Інформація про зміну коменданстької години виявилась хибною.

Сьогодні, 1 березня, у Львівській області поширюють неправдиву інформацію про зміну комендантської години від 20:00 до 07:00 ранку. Насправді комендантська година діє без змін, з 22:00 до 6:00.

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Про це поінформува міський голова Львова Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram.



"Наразі комендантська година діє без змін, з 22:00 до 6:00. Будьте уважні до повідомлень не з офіційних джерел", - зазначив мер.

Нагадаємо, у Львові ввели повну заборону на продаж алкоголю.