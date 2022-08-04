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"Волонтери" за 6 тис. доларів: у Львові чоловік придумав схему, як переправити військовозобов'язаних за кордон

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"Волонтери" за 6 тис. доларів: у Львові чоловік придумав схему, як переправити військовозобов'язаних за кордон

Фото: Прокуратура Львівської області

У Львові затримали 30-річного місцевого жителя.

Він допомагав військовозобов'язаним незаконно виїхати за кордон. За свої послуги підозрюваний вимагав 6 тис. доларів. 

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

30-річний житель Львова за 6 тис. доларів вносив військовозобов'язаних до програми "Шлях". Він оформлював їх, як "волонтерів", які везуть гуманітарну допомогу, що є підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску.

© Прокуратура Львівської області
Фото: Прокуратура Львівської області

Підозрюваного затримали під час отримання 3 тис. доларів від потенційного клієнта. 

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон  (ч. 3 ст. 332 КК України).

© Прокуратура Львівської області
Фото: Прокуратура Львівської області

Нагадаємо, у Львові затримали місцевого жителя, який допомагав виїхати чоловікам за кордон. Він обіцяв надати офіційні документи військовозобов'язаним для виїзду за кордон та вимагав з свої "послуги" 4 тис. доларів. 

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