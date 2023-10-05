Вогонь охопив салон за лічені секунди: у Львові спалахнув автобус з пасажирами (відео)

За даними міськради, пасажири та водій не постраждали.

У Львові на вулиці Миколайчука загорівся автобус №19 із пасажирами. Інцидент стався вранці у четвер, 5 жовтня.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

За даними міськради, станом на 09:00 ранку пожежу ліквідували, пасажири та водій не постраждали.

"Загоряння відбулось на зупинці сьогодні зранку. Всі пасажири та водій одразу вийшли із салону. Вогонь спробували загасити самостійно, адже мали вогнегасник, однак вогонь миттєво охопив автобус. На місце події оперативно прибули рятувальники та вже ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.

Голова "Варта 1", депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook опублікував відео із місця події. На кадрах видно, як вогонь охопив увесь салон маршрутки. Язики вогню та чорний густий дим здіймаються уверх.

У Львові спалахнув автобус з пасажирами

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