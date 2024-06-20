Водія забрали до ТЦК: люди заблокували трасу на Львівщині, що кажуть у військкоматі (відео)

У військкоматі пояснили, що у водія автобуса були відсутні військово-облікові документи, тож його "запросили" до Золочівського районного ТЦК та СП.

На Львівщині люди заблокували рух на трасі H02 поблизу села Струтин. Усе тому, що водія автобуса сполученням Тернопіль-Львів забрали до ТЦК та СП. У військкоматі підтвердили цей факт і пояснили, що сталося.

Про це йдеться в заяві Львівського обласного ТЦК та СП.

У соцмережах 20 червня з’явилися відео, на яких люди блокують рух на трасі H02 поблизу села Струтин, через те, що водія забрали до ТЦК.

"Інформуємо: поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних. Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух", – прокоментували ситуацію в обласному військкоматі.

Там зазначили, що в салоні автобуса перебував ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість продовжити рух, згідно з маршрутом. "Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу", – додали в ТЦК.

В установі також нагадали, що кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен носити з собою військово-облікові документи. Їхня відсутність є підставою для доправлення людини до найближчого ТЦК для з'ясування обставин.

"Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані", – наголошується в заяві.

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Люди заблокували трасу на Львівщині, бо водія забрали до ТЦК – відео

Нагадаємо, напередодні поліцейський на Львівщині знімав на відео військовозобов'язаного чоловіка, якого привіз до Самбірського ТЦК та СП, та насміхався з нього.

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