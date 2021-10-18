Водій був п'яним: у Львівській області пасажир злетів з мопеда і загинув

Водій був п'яним: у Львівській області пасажир злетів з мопеда і загинув

У нічній ДТП загинув мешканець с. Грималівка.

У неділю, 17 жовтня, у селі Щуровичі Червоноградського району, що на Львівщині, внаслідок падіння з мопеда загинув 34-річний пасажир. Смертельна ДТП сталась о 01:25 годині ночі.

Про це повідомила пресслужба департаменту цивільного захисту ЛОДА.

"Внаслідок падіння з мопеда Delta, яким керував мешканець с. Щуровичі 1980 року народження, пасажир мопеда, мешканець с. Грималівка (Бродівська ТГ) Золочівського району 1987 року народження, від отриманих травм помер на місці ДТП", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції Львівщини, водій мопеда був п'яним.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в смертельній автотрощі у Львівській області загинули двоє людей.

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