Влаштував ДТП і випив просто на місці: у Львові водій Volkswagen шокував патрульних

Водій відмовився пройти перевірку на вміст алкоголю в крові та вирішив продовжити випивати.

На вулиці Джорджа Вашингтона Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 53-річного водія Volkswagen Golf. Він не впорався з керуванням і скоїв наїзд на припаркований автомобіль тієї ж марки.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Під час спілкування з водієм, патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти перевірку на вміст алкоголю в крові та вирішив продовжити випивати, діставши пляшку з алкоголем.

Поліція склала протокол за порушення ПДР, що спричинило ДТП, а також за вживання алкоголю після аварії. Водію винесли постанову за відсутність документів та порушення, передбачені ч. 4 ст. 130 і ст. 124 КУпАП.

"Нагадаємо, що після ДТП водій не має права вживати алкоголь до проведення всіх необхідних перевірок, адже за це передбачена відповідальність!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна ДТП.

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