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Визволяли рятувальники: у Львові 11-річна дівчинка на залізничній станції застрягла ногою між бетонних плит

Визволяли рятувальники: у Львові 11-річна дівчинка на залізничній станції застрягла ногою між бетонних плит

Визволяли рятувальники: у Львові 11-річна дівчинка на залізничній станції застрягла ногою між бетонних плит

ДСНС України у Львівській області

Дівчинці також знадобилась медична допомога.

У Львові на залізничній станції "Городоцька" ввечері 21 червня 11-річна дівчинка застрягла ногою між бетонних плит. Її визволяли рятувальники. 

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області. 

Батьки дівчинки спочатку самостійно намагались витягнути ногу дитини, проте згодом звернулись до рятувальників. 

"Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання, плити було припіднято та вивільнено ногу дівчинки і передано працівникам медичної допомоги для подальшого огляду", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на дитячому майданчику у Світловодську дівчинці гойдалкою відірвало палець

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