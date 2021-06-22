Визволяли рятувальники: у Львові 11-річна дівчинка на залізничній станції застрягла ногою між бетонних плит

Дівчинці також знадобилась медична допомога.
У Львові на залізничній станції "Городоцька" ввечері 21 червня 11-річна дівчинка застрягла ногою між бетонних плит. Її визволяли рятувальники.
Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
Батьки дівчинки спочатку самостійно намагались витягнути ногу дитини, проте згодом звернулись до рятувальників.
"Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання, плити було припіднято та вивільнено ногу дівчинки і передано працівникам медичної допомоги для подальшого огляду", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на дитячому майданчику у Світловодську дівчинці гойдалкою відірвало палець.