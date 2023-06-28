Військового зі Львова жорстоко побив капітан, родичі дізналися випадково – подробиці (фото)

Військовий зі Львова Назар Михайлович Матвіїшин заявив, що його жорстоко побив капітан на полігоні. Про це розповіла сестра потерпілого та повідомила, що побиття військових відбуваються на постійній основі "для профілактики". Про побиття Назара стало відомо випадково – під час проведення операції.

Про кричущу історію Марта Матвіїшин розповіла у Facebook.

"Мого брата побив його капітан, Зозульчак Іван. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі "для профілактики". Наразі ми звернулись до всіх відповідних органів, однак потрібно надати розголосу цій ситуації, щоб це все не зійшло просто так нікому з рук", – написала жінка.

Назар Михайлович Матвіїшин / Фото / Facebook: Марта Матвіїшин

Військового зі Львова жорстоко побив капітан / Фото / Facebook: Марта Матвіїшин

Як йдеться у повідомленні, військовослужбовець в/ч 9937 Назар Матвіїшин був госпіталізований до Львівського військового госпіталю з діагнозом "гострий апендицит", проте під час операції лікарі виявили сильні ушкодження внутрішніх органів – закриту травму черевної порожнини, закритий розрив печінки та забій підшлункової залози.

Військового зі Львова жорстоко побив капітан / Фото / Facebook: Марта Матвіїшин

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали командира взводу, який вимагав від солдатів "ділитися" виплатами та побив одного з підлеглих.

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