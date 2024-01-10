Вийшов зі школи і зник: у Львові розшукали 6-річного хлопчика, який пройшов майже 7,5 км – подробиці

Пошуком дитини займалось чи не все місто.

У Львові поліцейські та небайдужі мешканці розшукали 6-річного хлопчика, який вийшов зі школи та пішов у невідомому напрямку. Дитину знайшли в селі Сокільники, вона пройшла приблизно 7,5 км у 10-градусний мороз.

Про це розповіла патрульна поліція Львівської області.

Львівські правоохоронці ввечері 9 січня отримали орієнтування про 6-річного хлопчика, який ще о 15-й годині вийшов з однієї зі шкіл у Франківському районі й пішов у невідомому напрямку. Додому він так і не прийшов.

Орієнтування про зниклу дитину розмістили майже всі пабліки міста.

Поліцейські відпрацьовували ймовірний маршрут руху дитини, переглядаючи камери відеоспостереження та патрулюючи містом. Маленьку дитину помітили в селі Сокільники, неподалік Львова. Громадяни одразу викликали поліцейських і напоїли дитину гарячим чаєм.

Хлопчик розповів чимало історій про свою мандрівку.

"Ми передали малюка рідним у відділку поліції. Надалі з родиною працювали поліцейські ювенального підрозділу. Батьки, наголошуйте дітям про прості правила безпеки та не дозволяйте їм мандрувати самостійно", - наголосили правоохонці.

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