Вийшов зі шкільного автобуса і потрапив під колеса: у Львівській області 13-річний хлопець опинився в реанімації

Вийшов зі шкільного автобуса і потрапив під колеса: у Львівській області 13-річний хлопець опинився в реанімації

Поліція розслідує причини ДТП.

Поблизу с. Новий Милятин Золочівського району Львівської області у середу, 10 листопада, автомобіль збив 13-річного хлопчика, який вийшов зі шкільного автобуса.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталась о 15:58 на трасі Київ-Чоп. Там автомобіль Nissan Note на пішохідному переході збив 13-річного хлопчика, який вийшов зі шкільного автобуса. За кермом транспортного засобу був житель Львова, 1971 року народження.

Хлопчик, житель с. Ріпнів на Львівщині, отримав тяжкі травми. Спершу його госпіталізували до реанімаційного відділення Буської районної лікарні, згодом перевели до міської дитячої клінічної лікарні м. Львова. Дитина у тяжкому стані.

У поліції додали, що за фактом ДТП відкрито провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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