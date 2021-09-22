Вийшов на вулицю і впав: у центрі Львова пасажири трамвая реанімували чоловіка, в якого зупинилось серце

Вийшов на вулицю і впав: у центрі Львова пасажири трамвая реанімували чоловіка, в якого зупинилось серце

Чоловік повертався додому з роботи і йому стало зле.

У центрі Львова в середу, 22 вересня, пасажири трамвая №2 реанімували чоловіка, якому стало зле. У чоловіка зупинилось серце.

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Про це розповів завідувач відділення реанімації Львівської обласної клінічної лікарні Олег Півень, пише zaxid.net.

Відомо, що чоловіку під час руху трамвая стало зле. Пасажири допомогли йому вийти на вулицю, де він знепритомнів. Один із пасажирів трамвая зрозумів, що у чоловіка зупинилось серце і він розпочав реанімаційні заходи ще до приїзду медиків. Саме це і врятувало чоловіку життя.

Хворого чоловіка госпіталізували та стабілізували його стан. Що стало причиною зупинки серця, медики встановлюють. Пацієнт уже опритомнів. Він розповів, що повертався додому з роботи і йому стало зле, що було далі - він не пам'ятає.

Нагадаємо, в Харкові чоловіка вкусив шершень і у нього зупинилося серце.

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