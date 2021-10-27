Вийшла з дому в піжамі і загадково зникла: у Львові розшукують 19-річну дівчину (фото)

Дівчину розшукує поліція та її родичі.
У Львові в ніч проти 27 жовтня загадково зникла 19-річна Анастасія Стахів. Дівчина вийшла із дому та не повернулась.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними правоохоронців, дівчина вийшла із свого помешкання на вул. Глибокій орієнтовно біля 2:00 ночі 27 жовтня. Вона була одягненою в рожеву куртку, піжаму та кросівки. Наразі дівчина не виходить на зв'язок із родичами і ті звернулись до поліції.
Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі блакитні, носить окуляри.
Якщо вам щось відомо про те, де перебуває Анастасія, телефонуйте: 0322-38-95-15, +380673535804 або на оперативну лінію 102.
Нагадаємо, в Одеській області розшукали зниклу дівчину.
Читайте також:
- Діти водія Chevrolet, в якого влетів Infiniti в Харкові, написали зворушливий пост.
- Вагітна в 11: у Закарпатській області маленька дівчинка чекає на дитину.
- У Росії заявили про новий рекорд зі смертності від коронавірусу.