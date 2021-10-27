Вийшла з дому в піжамі і загадково зникла: у Львові розшукують 19-річну дівчину (фото)

Вийшла з дому в піжамі і загадково зникла: у Львові розшукують 19-річну дівчину (фото)

Дівчину розшукує поліція та її родичі.

У Львові в ніч проти 27 жовтня загадково зникла 19-річна Анастасія Стахів. Дівчина вийшла із дому та не повернулась.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними правоохоронців, дівчина вийшла із свого помешкання на вул. Глибокій орієнтовно біля 2:00 ночі 27 жовтня. Вона була одягненою в рожеву куртку, піжаму та кросівки. Наразі дівчина не виходить на зв'язок із родичами і ті звернулись до поліції.

Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі блакитні, носить окуляри.

Якщо вам щось відомо про те, де перебуває Анастасія, телефонуйте: 0322-38-95-15, +380673535804 або на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, в Одеській області розшукали зниклу дівчину.

Читайте також:

Новини України: на Волині розшукали 38-річного Сергія Плотнікова, який втік з зали суду

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання