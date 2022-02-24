"Війна - це також і тил": жителів Львова закликали допомогти фронту

Жителів міста закликали здавати кров.

Жителів Львова закликали здавати кров у Львівському обласному центрі служби крові.

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Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

"Війна - це не лише фронт. Війна це також і тил! Допомогти може кожен на своєму місці. В час сьогоднішніх випробувань закликаємо здавати кров у Львівському обласному центрі служби крові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 65. Тільки спільна дія всіх громадян зупинить агресора. Так переможемо", - йдеться у повідомленні.