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"Війна - це також і тил": жителів Львова закликали допомогти фронту

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"Війна - це також і тил": жителів Львова закликали допомогти фронту

фото / Роман Балук, ЛМР

Жителів міста закликали здавати кров.

Жителів Львова закликали здавати кров  у Львівському обласному центрі служби крові. 

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА. 

"Війна - це не лише фронт. Війна це також і тил! Допомогти може кожен на своєму місці. В час сьогоднішніх випробувань закликаємо здавати кров у Львівському обласному центрі служби крові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 65. Тільки спільна дія всіх громадян зупинить агресора. Так переможемо", - йдеться у повідомленні. 

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