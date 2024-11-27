Виїхав на зустрічну смугу: на Львівщині сталася смертельна потрійна ДТП

На Львівщині, 26 листопада, у результаті потрійного автозіткнення один чоловік загинув, ще один отримав травми. ДТП трапилася близько 11:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Пісочна Стрийського району.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 62-річний мешканець Закарпаття, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master, яким керував 64-річний львів’янин. Після цього Renault Master вдарив автомобіль Renault Megane, за кермом якого перебував 54-річний житель одного з сіл Стрийського району.

Потрійне ДТП на Львівщині / Фото: Поліція Львівської області

Внаслідок аварії водій Renault Master загинув на місці, а його 21-річний пасажир із Львівського району отримав травми і був госпіталізований.

Потрійне ДТП на Львівщині / Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці затримали водія Mercedes-Benz Sprinter за підозрою у порушенні правил дорожнього руху. Наразі суд розглядатиме питання обрання йому запобіжного заходу.Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Чернігові поліція затримала водія, який збив жінку-пішохода та втік з місця ДТП.

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