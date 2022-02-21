Виїхав на зустрічну і влетів у "ВАЗ": у Львівській області в лобовій автотрощі постраждали 5 людей

Виїхав на зустрічну і влетів у "ВАЗ": у Львівській області в лобовій автотрощі постраждали 5 людей

Внаслідок ДТП водій "ВАЗу" та четверо його пасажирів опинилися у лікарні.

У неділю, 20 лютого, в Дрогобичі Львівської області у лобовому зіткненні постраждали п’ятеро осіб, серед яких – неповнолітня. Усіх травмованих госпіталізували.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Трускавецькій о 23:30. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot, 36-річний мешканець району, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 2107", яким керував 24-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водій "ВАЗу" та четверо його пасажирів: 16-річна дівчина та чоловіки віком 20, 26 і 42 роки – усі мешканці Дрогобича.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Встановлено, що на момент ДТП водій Peugeot перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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