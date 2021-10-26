"Вів нерівну боротьбу": внаслідок COVID-19 помер лікар львівського Охматдиту

Пішов з життя лікар-ендоскопіст Миколи Мандибур.

У Львові помер лікар-ендоскопіст обалсної дитячої лікарні Охматдит Микола Мандибур. Медик помер внаслідок коронавірусної хвороби. Про це повідомили у медзакладі, де він працював.

"Не стало нашого лікаря-ендоскопіста Миколи Мандибура. У ці дні він боровся за одужання від COVID-19 в одній з лікарень міста. Микола Данилович вів нерівну боротьбу, але хвороба виявилася сильнішою. Наш талановитий діагност уже не з нами…", – написали колеги медика на сторінці лікарні в Facebook.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 734 людини. Такої кількості жертв від початку пандемії ще не було.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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