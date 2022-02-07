Вирвав телефон і дістав ременя: на Львівщині батько побив сина, який не хотів йти до церкви

Син ховався від агресивного батька на підвіконнику.
У Жидачівському районі Львівської області батько побив сина, який відмовився йти до церкви. Через це нападника оштрафували на 170 грн.
Про це йдеться у постанові Жидачівського районного суду.
Підозрюваний під час суду провину визнав. Він розповів, що зранку 9 січня 2022 року збирався до церкви. Коли він зайшов до кімнати сина, той заявив, що не піде до храму.
Тоді батько вирвав з рук сина мобільний телефон. На це потерпілий нецензурно висловився у бік чоловіка. Через це батько вдарив сина по обличчю. Після цього нападник дістав свого ременя, щоб провчити хлопця. Потерпілий ж відкрив вікно та заховався на підвіконнику.
Коли до кімнати зайшла дружина чоловіка, він вийшов з кімнати сина та пішов до храму. Підозрюваний розповів, що проти дружини він не вчиняв насильства.
Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 173-2 КУпАП та оштрафував на 170 грн. Також він повинен сплатити 496 грн та 20 коп. судового збору.
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