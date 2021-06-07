"Випробування здорового глузду": стало відомо, навіщо центром Львова носили оголену дівчину в труні

Співвласник галереї анонсував нові провокативні мистецькі події.

Центром Львова напередодні пронесли оголену дівчину в труні. Організаторами перформансу виявилась місцева галерея, яка захотіла привернути до себе увагу.

Про це у Facebook повідомили організатори заходу, опублікувавши відео із підготовки перформансу.

У коментарі львівському виданню galnet.fm співзасновник галереї Олег Гердій пояснив, що концепцією цього дійства є "життя та свобода й перемога над межами і смертю". Він також додав, що це було "випробування здорового глузду та меж терплячості загалу".

Крім того Олег Гердій повідомив, що його галерея закривається через карантин, підняття вартості оренди. Також власникам приміщення у центрі Львова місцеві священники скаржились на труну, яку Олег Гердій купив на своє день народження та експонував у галереї.

Окрім цього Олег Гердій анонсував нові провокативні мистецькі події, які відбудуться у Львові з нагоди закриття галереї.

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