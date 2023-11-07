Виписував собі і доньці премії: керівника Львівського онкоцентру відсторонили від посади

Суд визнав Ігоря Ковальчука корупціонером.
У Львові 7 листопада відсторонили посади керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука, який обіймав посаду близько 30 років.
Про це пише ZAXID.NET.
Виконувачем обов’язків директора онкоцентру став 47-річний Олег Дуда, який досі був заступником Ігоря Ковальчука. Також Олег Дуда є головою фракції "Європейської солідарності" у Львівській облраді.
"Як розповів у коментарі ZAXID.NET керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус, сьогодні підписано наказ про призначення виконувачем обов’язків директора КНП ЛОР "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" Олега Дуди. Відповідне подання про нового виконувача обов’язків надійшло до управління майном від департаменту охорони здоров’я ЛОВА", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 3 листопада, Героя України генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім. Богуна, натомість його призначили на іншу посаду в Академії.
Читайте також:
- Ставка верховного головнокомандувача: Зеленський оновив склад
- Вимагала гроші за зберігання гуманітарки: у Києві заступниця директора іподрому упіймалася на хабарі
- Чи можуть мобілізувати до ЗСУ з поганим зором: список захворювань