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Виписував собі і доньці премії: керівника Львівського онкоцентру відсторонили від посади

Виписував собі і доньці премії: керівника Львівського онкоцентру відсторонили від посади

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Виписував собі і доньці премії: керівника Львівського онкоцентру відсторонили від посади

Ігор Ковальчук

Суд визнав Ігоря Ковальчука корупціонером.

У Львові 7 листопада відсторонили посади керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука, який обіймав посаду близько 30 років.

Про це пише ZAXID.NET.

Виконувачем обов’язків директора онкоцентру став 47-річний Олег Дуда, який досі був заступником Ігоря Ковальчука. Також Олег Дуда є головою фракції "Європейської солідарності" у Львівській облраді.

"Як розповів у коментарі ZAXID.NET керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус, сьогодні підписано наказ про призначення виконувачем обов’язків директора КНП ЛОР "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" Олега Дуди. Відповідне подання про нового виконувача обов’язків надійшло до управління майном від департаменту охорони здоров’я ЛОВА", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 3 листопада, Героя України генерала Гордійчука звільнили з посади начальника ліцею ім. Богуна, натомість його призначили на іншу посаду в Академії.

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Дата публікації
Перегляди
385
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