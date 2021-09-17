“Він сидів, а голова в нього — падала”: через неадекватну поведінку медика довелося викликати поліцію

“Він сидів, а голова в нього — падала”: через неадекватну поведінку медика довелося викликати поліцію

Відео з нетверезим медбратом “швидкої допомоги”, який прибув на виклик до неповнолітньої пацієнтки, опублікували в соцмережі.

Медик "швидкої допомоги" приїхав на виклик до дитини у Львові у нетверезому стані. Батько дівчинки, який звернувся за допомогою до екстреної служби, стверджує, що медбрат ледве тримався на ногах та збирався в такому стані надавати допомогу малолітній пацієнтці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того дня, близько опівночі, львів’янин Микола Росіцький викликав “швидку” до своєї 16-річної доньки, запідозривши у неї апендицит. Коли медики зайшли до квартири, чоловік одразу зрозумів, що медбрат приїхав на виклик п’яним. Каже, від нього було чути алкоголем, коли він ішов по квартирі, то хитався, аж поки не зашпортався і присів на коліно.

“Він сидів і голова в нього отак падала”, - розповів він.

Неадекватну поведінку медичного працівника батько хворої дитини зняв на відео і згодом опублікував у соцмережі. Коли той у такому стані намагався зробити укол дитині, він йому заборонив. Чоловік спершу зателефонував на 103 і повідомив про цей прикрий інцидент, а потім - викликав поліцію.

“Коли патрульні приїхали на місце події вони виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, його хитало, був запах з рота. На нього склали протокол”, - повідомила речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

За перебування на роботі у нетверезому стані медичному працівникові загрожує незначний штраф - менше ста гривень. Але керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Андрій Васько говорить, що тільки фінансовим покаранням справа не обмежиться. “Факт вживання алкоголю на робочому місці є підставою для звільнення”, - зауважив він.

За словами керівника, перед початком зміни кожен працівник проходить медичний огляд. Тож, очевидно, алкоголь він вживав уже під час роботи.

Наразі 52-річного медбрата, який у бригаді “швидкої допомоги” працює вже понад десять років, відсторонили від роботи. Спілкуватися із журналістами він відмовляється. Лікарка, яка була з ним на виїзді - теж. Під час службового розслідування буде з’ясовано, чому вона не повідомила про нетверезого напарника керівництву.

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