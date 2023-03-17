Він хотів сексу, а вона його зарізала: на Львівщині жінка проведе за ґратами 9 років

Самбірський міськрайонний суд Львівської області засудив до 9 років позбавлення волі 36-річну жінку, яка вбила свого знайомого.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, пише ZAXID.net.

Під час судового засідання жінка пояснила, що захищалася від зґвалтування. Після скоєння вбивства вона зателефонувала до знайомого священника, який порадив їй викликати швидку допомогу і поліцію та зізнатися у злочині.

Адвокат жінки просив змінити статтю обвинувачення із умисного вбивства на умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Захисник посилався на свідчення своєї підзахисної і на те, що у травні 2022 року на потерпілого вже була заява в поліцію про спробу зґвалтування.

Суд відмовив у зміні обвинувачення, тому що потерпіла забрала травневу заяву з поліції. Окрім того, суд спирається на обставини вбивства і характер завданих ушкоджень потерпілому – 16 ножових ран, завданих різними ножами. Сама ж обвинувачена не мала жодних тілесних ушкоджень.

Деталі справи

Вбивство трапилося 14 листопада 2022 року, коли жінка прийшла до квартири знайомого у Самборі, щоб забрати сумку зі своїми речами. Вона чекала на знайомого близько години на вулиці і, за її словами, розізлилася, тож почала сваритися із ним, коли він прийшов і попросив у неї гроші на горілку. Окрім того, жінка виявила, що деякі її речі зникли – знайомий обміняв їх на алкоголь – що ще більше її роздратувало.

Чоловік запропонував жінці вступити в статевий зв’язок, вона відмовила, тоді він штовхнув її на диван і почав роздягатися, але жінка відштовхнула його ногами. Коли чоловік впав, жінка схопила ніж. Після слів чоловіка про доньку жінки вона вдарила його ножем. Ніж зігнувся, тож вона взяла інший і продовжила. Потерпілий не міг встати, тому що був п’яний.

Засуджена на 9 років жінка є мешканкою Сокальщини. Вона має сімох дітей, яких 2019 року за рішенням суду від неї забрала соціальна служба. Жінка, як встановив суд, офіційно не працювала, перебивалась тимчасовими заробітками і вживала алкоголь.

Нагадаємо, жителя Тернопільщини засудили до шести років позбавлення волі за розбещення хлопчиків на спортмайданчику. Інцидент стався біля однієї зі шкіл, коли двоє школярів грали у теніс.

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