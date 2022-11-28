Вимкнення світла на Львівщині: в ОВА відповіли, коли з'являться графіки планових відключень

Графіки планових відключень світла у Львівській області мають скласти і оприлюднити найближчим часом.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він нагадав, що відсьогодні споживачів Львівщини забезпечують електроенергією почергово: відключають орієнтовно на 8 годин, тоді повертають на 4 години, а згодом знову відключають приблизно на 8 годин.

За його словами, через дефіцит потужності в енергосистемі до схожих відключень змушені вдатися в усіх областях нашої країни.

"Розумію, що ситуація складна, але графіки планових відключень мають бути чіткішими, щоб жителі області могли спланувати свій час. Чіткі графіки мають скласти і оприлюднити найближчим часом. Також важливо, щоб оператори "Львівобленерго" за 15-20 хвилин до відключення повідомляли про це об’єкти критичної інфраструктури та виробництва, які є у переліку тих, які дозволили відключати від живлення. У працівників цих об‘єктів має бути час, щоб встигнути вимкнути обладнання чи перейти на інші джерела електропостачання", - повідомив Козицький.

Також він зазначив, що ситуація змінюється динамічно, відповідно потужність, яку надають для Львівської області може збільшуватися чи зменшуватися – відтак зростатиме чи зменшуватиметься кількість і тривалість відключень. Про це очільник Львівщини пообіцяв повідомляти.

Ситуація з електроенергією на Львівщині

На Львівщині - складна ситуація з електроенергією. В понеділок, 28 листопада, в регіоні запровадили нові графіки відключень. До них потрапили навіть ті об'єкти, які до цього не знеструмлювали. Світло вимикатимуть на 8 годин, на 4 - заживлюватимуть споживачів і далі знов вимикатимуть на 8 годин.

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