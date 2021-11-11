Вимагав скасувати масковий режим: у Львові через аноніма із ТРЦ евакуювали понад 7500 людей

Вимагав скасувати масковий режим: у Львові через аноніма із ТРЦ евакуювали понад 7500 людей

Поліція розшукує анонімного мінера.

У Львові у середу, 10 листопада, анонім повідомив про "замінування" семи ТРЦ. Від місцевої влади невідомий вимагав скасувати у місті масковий режим.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Анонімне повідомлення про "замінування" кількох ТРЦ у Львові надійшло на електронні адреси СБУ у Львівській області та Нацполіції у Львівській області. Мінер вимагав від місцевої влади скасувати у Львові масковий режим.

На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. Із торгівельних центрів було евакуйовано 7577 осіб (1937 персоналу та 5640 осіб відвідувачів). Ніяких небезпечних вибухових пристроїв не знайдено.

Поліція розшукує анонімного мінера.

Нагадаємо, 10 листопада близько 15:30 у Львові анонім повідомив до поліції про замінування семи торгово-розважальних центрів.

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