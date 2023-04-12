Вилізла на замок і робила селфі: у Львівській області з 15-метрової висоти впала дівчина

Дівчину госпіталізували до однієї з лікарень Львова.

У м. Броди Львівської області з 15-метрової висоти впала дівчина. Вона намагалась зробити селфі на території замку, проте провалилася.

Про це пише "Броди online".

Інцидент стався напередодні. На території Бродівського замку гуляли дівчата. Одна з них хотіла зробити селфі, а тому вибралась на дах однієї зі споруд, висотою 15 метрів.

Раптово дівчина провалилась. Крики почули перехожі, які викликали медиків та поліцію.

Дівчину зі складними травмами та переломом ключиці госпіталізували до однієї з лікарень Львова. Попереду в неї тривале лікування та реабілітація.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії.

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