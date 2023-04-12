Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вилізла на замок і робила селфі: у Львівській області з 15-метрової висоти впала дівчина

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1559
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вилізла на замок і робила селфі: у Львівській області з 15-метрової висоти впала дівчина

Дівчину госпіталізували до однієї з лікарень Львова.

У м. Броди Львівської області з 15-метрової висоти впала дівчина. Вона намагалась зробити селфі на території замку, проте провалилася. 

Про це пише "Броди online". 

Інцидент стався напередодні. На території Бродівського замку гуляли дівчата. Одна з них хотіла зробити селфі, а тому вибралась на дах однієї зі споруд, висотою 15 метрів. 

Раптово дівчина провалилась. Крики почули перехожі, які викликали медиків та поліцію. 

Дівчину зі складними травмами та переломом ключиці госпіталізували до однієї з лікарень Львова. Попереду в неї тривале лікування та реабілітація. 

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії. 

Читайте також:

Біля водосховища Хмельницької АЕС чоловіки зробили селфі з лебедями

Біля водосховища Хмельницької АЕС чоловіки зробили селфі з лебедями

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1559
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація