Вилетів на зустрічну і врізався у фуру: в смертельній ДТП у Львівській області загинув 27-річний водій

Вилетів на зустрічну і врізався у фуру: в смертельній ДТП у Львівській області загинув 27-річний водій

Львів'янин не впорався з керуванням.

У понеділок, 31 січня, о 18:30 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Дуб’є Золочівського району сталась смертельна аварія.

Як попередньо встановили поліцейські Львівщини, водій автомобіля Mitsubishi Lancer, 27-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 30-річний житель Запоріжжя.

Внаслідок ДТП від отриманих травм водій легковика помер на місці події.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

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