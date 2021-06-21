Вилетіли на тротуар та збили людей: в центрі Львова через Jeep, який не пропустив авто патрульних, сталась ДТП (фото)

Авто патрульних із увімкненими сигналами супроводжували таксі, у якому везли хвору дитину.
У центрі Львова в неділю, 20 червня, о 23:30 год. сталась масштабна аварія, у якій постраждало двоє пішоходів та троє патрульних.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
За даними правоохоронців, ввечері до поліції звернувся батько, який попросив допомогти йому доїхати до лікарні, що на вулиці Пилипа Орлика. Чоловік додав, що його 9-місячній дитині дуже зле, вона задихається.
Батьки з дитиною їхали на таксі, авто патрульних їх супроводжувало із ввімкненими проблисковими сигналами. У центрі Львова автомобіль патрульних не пропустив позашляховик Jeep, через що сталась масштабна ДТП.
"На перехресті, зупинилися усі автомобілі та пішоходи аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте, керманич позашляховика не пропустив автомобіль патрульних", - повідомили патрульні.
За даними "Варта-1", після удару автомобілі викинуло на пішохідну зону біля Львівського оперного театру, де вони збили хлопця та дівчину.
У поліції додали, що окрім пішоходів, постраждало також ще троє патрульних. Хвору дитину вдалось доставити в лікарню.
На місці ДТП працювали слідчі. Причини аварії встановлюються.
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