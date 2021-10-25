Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку розшукали в Хмельницькій області: фото

Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку розшукали в Хмельницькій області: фото

Дитину викрав колишній співмешканець матері і відвіз її до іншої області.

Викрадену у Львові 9-місячну дівчинку розшукали у Хмельницькій області. Зловмисника затримали, а дитину обстежують медики.

Про це сьогодні, 25 жовтня, повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Про зникнення доньки 23 жовтня у поліцію заявила 34-річна жительки Львова. Як попередньо встановили правоохоронці, дитина була викрадена, а до скоєння злочину може бути причетний колишній співмешканець матері дівчинки - 31-річний житель Тернопільської області.

До розшуку дитини залучили оперативників кримінальної поліції, співробітники ювенальної превенції та інших підрозділів поліції Львівщини, а також правоохоронців Хмельницької та Тернопільської областей.

Поліцейські виявляли коло спілкування зловмисника, вивчали записи камер відеоспостереження, проводили опитування усіх, хто міг допомогти знайти дитину.

Зранку 25 жовтня дівчинку таки знайшли. Правоохоронець Смотрицької громади виявив розшукуваних дитину та чоловіка, причетного до її викрадення, у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

На місце подіїї негайно прибули поліцейські Львівщини. Зловмисника затримали, а неушкоджену дівчинку зараз обстежують медики, вирішується питання про поміщення дитини у спеціалізований медичний заклад.

Причетному до викрадення дитини чоловіку невдовзі суд обере запобіжний захід. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального колексу України. За скоєне чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, колишній 31-річний співмешканець викрав 9-місячну дівчинку у її матері. Мотиви чоловіка наразі невідомі.

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