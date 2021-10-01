Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Виходили з автобуса: поблизу центру Львова авто збило на переході жінку з двома дітьми (фото)

Виходили з автобуса: поблизу центру Львова авто збило на переході жінку з двома дітьми (фото)

Фото: Патрульна поліція Львівської області

Обставини ДТП встановлюються. 

У Львові на вулиці Личаківській 1 жовтня автомобіль збив на пішохідному переході жінку із двома дітьми. 

Про це повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич. 

За його даними, ДТП сталась, коли жінка з дітьми вийшли із автобуса та рушили пішохідним переходом. Потерпілі живі, їх госпіталізували. 

У коментарі ТСН.ua у патрульній поліції Львівської області підтвердили факт ДТП. Там уточнили, що під колеса автомобіля потрапили дві 7-річні школярки та 38-річна матір однієї із дівчат. За кермом автомобіля був 39-річний житель Львова. 

Обставини ДТП встановлюються. 

Фото: Патрульна поліція Львівської області / ©
Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, у Херсоні водійка наїхала на матір з дитиною

Новини України: водій туристичного буса, який потрапив у ДТП, був напідпитку

Новини України: водій туристичного буса, який потрапив у ДТП, був напідпитку
Наступна публікація