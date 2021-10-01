Виходили з автобуса: поблизу центру Львова авто збило на переході жінку з двома дітьми (фото)

Виходили з автобуса: поблизу центру Львова авто збило на переході жінку з двома дітьми (фото)

Обставини ДТП встановлюються.

У Львові на вулиці Личаківській 1 жовтня автомобіль збив на пішохідному переході жінку із двома дітьми.

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Про це повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич.

За його даними, ДТП сталась, коли жінка з дітьми вийшли із автобуса та рушили пішохідним переходом. Потерпілі живі, їх госпіталізували.

У коментарі ТСН.ua у патрульній поліції Львівської області підтвердили факт ДТП. Там уточнили, що під колеса автомобіля потрапили дві 7-річні школярки та 38-річна матір однієї із дівчат. За кермом автомобіля був 39-річний житель Львова.

Обставини ДТП встановлюються.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

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