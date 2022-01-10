"Вигнали у Львові за українську позицію": чоловік розповів про скандал через російські пісні в нічному клубі

"Вигнали у Львові за українську позицію": чоловік розповів про скандал через російські пісні в нічному клубі

Чоловік стверджує, що його вигнали із закладу за проукраїнску позицію.

Львів'янин поскаржився на місцевий нічний клуб, охорона якого нібито вигнала його з приміщення за проукраїнську позицію. За словами чоловіка, він прийшов до караоке клубу, що у центрі Львова, де в цей момент в закладі туристи виконували російські пісні.

Як стверджує чоловік на відео, яке поширили "Вартові Еспресо", він зробив зауваження цим відвідувачам, сказавши, що Росія окупувала частину української території, тож співи російських пісень, на його погляд, - недоречні.

"На що один зі столиків почав мене крити матом, ображати, називати провокатором. Зайшла охорона, зробила мені попередження - сказала, що, якщо я зроблю ще одну таку політичну заяву, то мене звідси виженуть", - розповідає чоловік.

За словами львів'янина, відвідувачі закладу продовжили співати російські пісні.

"Російськомовні туристи продовжили співати пісні Лепса. Хто не знає, то Лєпс публічно підтримує окупацію Криму і всі дії Путіна стосовно України. Після завершення їхньої пісні, я ще раз підійшов до їхнього столика і сказав: "Може ви не знали, але Лепс підтримує окупацію Криму". На що вони знову почали мене ображати, крити матом, увірвалась охорона і вивела мене із закладу", - розповів львів'янин.

ТСН.ua кілька разів телефонув у згадданий нічний клуб за коментарем, але отримати його наразі не вдалося.

Нагадаємо, у 2018 році Львівська обласна рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області до моменту повного припинення окупації території України.

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