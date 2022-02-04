"Виганяв з дому та казав, що він не його син": на Львівщині чоловік через дитячі образи вбив батька

"Виганяв з дому та казав, що він не його син": на Львівщині чоловік через дитячі образи вбив батька

Після побиття батька чоловік пішов ночувати до друга.

У Турківському районі Львівської області син вбив рідного батька через дитячі образи. Чоловік до смерті побив потерпілого та пішов спати до друга. За це його засудили до семи років та двох місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Турківського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік 5 липня 2021 року жорстоко побив рідного батька, через що той помер. Підозрюваний на суді провину визнав та розкаявся. Він розповів, що у день трагедії пиячив з батьком. Потім між ним стався конфлікт, під час якого чоловік жорстоко побив потерпілого. Він розповів, що мотивом побиття стало те, що покійний знущався з нього у дитинстві: він називав його не своїм сином, виганяв з будинку, через що він був змушений ночувати не вдома.

Після побиття підозрюваний пішов ночувати до свого друга. Одна із сестер підозрюваного не прийшла до суду, проте подала заяву, в якій попросила брата суворо не карати. Інша сестра підозрюваного у суді пояснила, що це вона знайшла тіло покійного та додала, що її брат зловживав алкоголем.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України та засудив до семи років та двох місяців позбавлення волі.

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