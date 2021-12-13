Вифлеємський вогонь привезли до Львова: як і де його отримати

Вифлеємський вогонь привезли до Львова: як і де його отримати

Вогонь до міста традиційно привезли пластуни.

До Львова привезли Вифлеємський вогонь миру. Сьогодні, 13 грудня, українські скаути з Пластунського осередку Львівської області передали його голові Львівської облдержадміністрації Максиму Козицькому.

Голова ЛОДА подякував пластунам за те, що вони щороку передають Вифлеємський вогонь, зокрема і захисникам у зону бойових дій на Сході України і у прифронтові міста та військові госпіталі, інформує пресслужба облдержадміністрації.

"У передсвятковий час Вогонь об’єднує усю країну!", - сказав Максим Козицький.

фото / ЛОДА

Сьогодні від 16:00 усі охочі зможуть отримати вогонь у приміщені Залізничного вокзалу у Львові. Звідти кожен зможе запалити свічку та перейняти символ миру до своєї оселі.

фото / ЛОДА

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