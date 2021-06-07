Відводила за шафу та лупцювала: у Львові звільнили вчительку, яка знущалась із першокласників

Батьки школярів поскаржились керівництву навчального закладу та звернулись до поліції.

У Львові зі школи №87 звільнили вчительку початкових класів, яка знущалась із першокласників.

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на директора школи Петра Петринка.

Також читайте Самогубство школярки у Запоріжжі: стали відомі результати перевірки щодо булінгу з боку вчителів

У травні Даниїла Піців, мати одного із школярів, у Мережі опублікувала відео, на якому її син, який навчається у першому класі, розповідає, як його побила вчителька. Виявилось, що педагогиня в класі відводила дітей за шафу, де била по обличчю.

"У класі стоїть шафа, вона десь на півтора метра відсунута від стіни. Дітям за ту шафу категорично заходити не можна, вчителька там собі облаштувала умивальник, такий куточок. Але як виявилося за ту шафу вона не раз водила мого сина, там вона його била по обличчю. Діти, які сиділи в класі за партами чули, як мій син плакав за тою шафою", – розповіла мама семирічного Марка Даниїла Піців.

Після розголосу з'ясувалось, що постраждалих дітей значно більше. Мати одного із школярів розповіла, що через дії вчительки, її син пів року відмовлявся ходити у школу. Також вчителька уникала індивідуальних занять із дитиною з інвалідністю, мотивуючи це зайнятістю.

Через це батьки школярів поскаржились керівництву навчального закладу та звернулись до поліції. У школі провели перевірку та звільнили вчительку через булінг.

"У школі була створена комісія, яка спілкувалася з батьками і підтвердила всі ці факти. А вчителька так і відмовилася писати пояснення, тричі відмовилася, мотивуючи тим, що подумає чи порадиться з юристом", – розповів директор школи Павло Петринка.

Нагадаємо, у Львівській області вчителька змусила школяра з'їсти папір та погрожувала відрізати пальця.

Новини України: у Львівській області за булінг оштрафують директорку школи

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання